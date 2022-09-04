وجه حارس المرمى عبدالله المعيوف رسالة إلى جماهير الهلال، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم ضد نظيره الفتح، مساء اليوم الأحد.

عبدالله المعيوف يوجه رسالة للجماهير:

وقال عبدالله المعيوف في مقطع فيديو عبر حسابه الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “ألف مبروك يا زعماء تستاهلون.. 3 نقاط مهمة، وبإن الله نفرحكم في القادم.. يعطيكم العافية”.

وتألق عبدالله المعيوف بشكل لافت في مباراة الهلال ضد الفتح، ولعب دورًا بارزًا في فوز الزعيم، وحرصت الجماهير على تشجعيه والهتاف له من المدرجات بعد نهاية مواجهة اليوم.

الهلال يتجاوز الفتح ويتصدر الترتيب:

ولعب الفتح ضد الهلال على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الثالثة في دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الهلال رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عند 3 نقاط، ليحتل المركز السابع.