كشف تقرير الثروة العالمية لعام 2022، الذي أصدرته مجموعة كريدي سويس، أن عدد “المليونيرات” سينمو بنسبة 40 % في السنوات الخمس المقبلة.

يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع معدلات الفائدة والأزمة الروسية الأوكرانية التي أغرقت الأصول والثروات الخاصة هذا العام.

ملايين الأغنياء

وحسب التقرير، فإنه بحلول عام 2026، سيكون هناك أكثر من 87.5 مليون شخص يمتلكون ثروة لا تقل عن مليون دولار، ارتفاعًا من 62.5 مليونًا في عام 2021.

وتظهر التوقعات أن عدد أصحاب الملايين سينمو بوتيرة أسرع في الاقتصادات الناشئة، حيث من المتوقع أن تضاعف الصين عدد سكانها من أصحاب الملايين.

انتعاش سريع

وفي حين خسر أغنى 500 شخص في العالم 1.4 تريليون دولار من ثرواتهم التراكمية في النصف الأول من العام الجاري، يرى “كريدي سويس” انتعاشا سريعا، خاصة في الأسواق النامية.

ويتوقع البنك السويسري، أن تواصل الصين تكوين ثروة هائلة، حتى مع ظهور علامات توتر على اقتصادها وسط عمليات إغلاق كوفيد والتشديد الحكومي على قطاعات التكنولوجيا والعقارات.

أرقام الثروات

يذكر أنه في عام 2021، ارتفعت الثروات العالمية بنسبة 9.8 % إلى 463.6 تريليون دولار مقارنة بعام 2020، مسجلة زيادة أكبر بكثير مما تم تسجيله منذ بداية القرن.

وبحسب التقرير فإن أغنى 1 بالمئة في العالم يمتلكون 46 % من جميع الأصول الخاصة، في حين أن أغنى 10 بالمئة يمتلكون 82 % من الثروة العالمية.