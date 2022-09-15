تقدمت وزارة الرياضة بعرض ضخم؛ لاستضافة منافسات بطولة كأس السوبر الإيطالي لعدة سنوات وبشكل مختلف.

السعودية تسعى لاستضافة كأس السوبر الإيطالي

وسبق أن استضافت السعودية بطولة كأس السوبر الإيطالي في 2018 و2019، قبل أن تعود المسابقة إلى إيطاليا مرة أخرى، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا.

ولفتت شبكة Milano Finanza الإيطالية، اليوم الخميس، إلى أن السعودية تقدمت بعرض مالي يبلغ 138 مليون يورو، من أجل استضافة كأس السوبر الإيطالي لمدة 6 سنوات قادمة حتى موسم 2028/ 2029.

تغيير نظام البطولة

وأوضحت أنه وفقًا للعرض المقدم، فإن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم سيحصل على 23 مليون يورو، وذلك بالإضافة إلى تحمل كافة تكاليف السفر والإقامة، وهو 3 أضعاف قيمة العقد الحالي بـ8 مليون يورو.

ويتضمن العرض الجديد تغيير نظام البطولة، على أن يشارك 4 فرق وليس فريقان فقط، كما يحدث حاليًا في كأس السوبر الإسباني، ويتم لعب 3 مباريات، اثنين في نصف النهائي والمواجهة النهائية.

وأشارت الشبكة الإيطالية، إلى أنه بعد تحديد بطل كأس السوبر ستُقام مواجهة أخرى بينه وبين بطل كأس السوبر السعودي.