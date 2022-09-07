اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوساً تلمودية في المنطقة الشرقية من المسجد.

طائرة تجسس



كما اقتحمت طائرة تصوير وتجسس مسيرة تابعة لشرطة الاحتلال، أجواء المسجد الأقصى المبارك، في مشهد استفزازي.

يذكر أن اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى أصبحت مشهدًا شبه يومي، في ظل حماية شرطة الاحتلال للمتطرفين اليهود، وسماحها بأداء طقوس تلمودية في باحات المسجد المبارك.