كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن أن عقوبة اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله التي صدرت ضده بإيقافه 4 أشهر قد تُلغى وذلك بسبب تطور جديد في قضيته ضد نادي النصر الموجودة حاليًا بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

كيف تمت معاقبة اللاعب المغربي بالإيقاف 4 أشهر ؟

وكانت تلك التسجيلات الصوتية التي جرت في سبتمبر الماضي بين الطرفين، دفعت النصر للتقدم بشكوى إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث أُصدر قرار يوم 2 أغسطس الماضي بإيقاف اللاعب المغربي 4 أشهر اعتبارًا من التاريخ المذكور، كما تم تغريمه 300 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي إداري العميد السابق لمدة 6 أشهر وتغريمه 300 ألف ريال، مع إيقاف مشعل السعيد إداري الاتحاد السابق أيضًا 3 أشهر دون تغريمه.

القانوني أحمد الشيخي فجر مفاجأة قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “أغلق الفيفا قضية النصر والاتحاد وحمدالله ونتوقع أن تعلن الهيئة قرارها خلال أسبوعين (مصادر أخرى تتوقع ٤ أسابيع).

وأضاف: ” نعتقد أن قرار الفيفا سيؤثر بدرجة كبيرة على قرار مركز التحكيم، و (قد) تعود القضية مرة أخرى للاحتراف”.

حمدالله يُعيد فتح حسابه في تويتر

وفي يوم الاثنين الماضي، عاد اللاعب المغربي إلى منصة ” تويتر” بفتح حسابه بعد أن كان أغلقه لفترة طويلة منذ أن كان لاعبًا في نادي النصر.

وفي تغريدته الأولى بعد العودة قال اللاعب المغربي: ” بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم”.