يعد فيتامين B12 من الفيتامينات التي تدعم العديد من العمليات المهمة في الجسم، بدءًا من المساعدة في إنتاج خلايا الدم الحمراء إلى دعم الجهاز العصبي، ولذلك، من الطبيعي أن يؤدي نقصه إلى سلسلة من المشاكل الصحية.

نقص B12 ضار

وحسب صحيفة “إكسبريس” البريطانية، وصفت كلية الطب بجامعة هارفارد نقص فيتامين B12 بأنه “مخادع” و”ضار”. وذلك لأن الأعراض المرتبطة به يمكن أن تظهر من العدم، مع وجود بعض العلامات المخيفة بشكل خاص، مثل الإغماء.

ويخشى الجميع فكرة الإغماء. وقد تكون أي علامات منذرة على شكل دوخة أو دوار خفيف في الرأس هي أول علامة على أن نوبة الإغماء على وشك الحدوث.

كيف يؤدي نقص B12 للإغماء

وقال الدكتور يوانيس لياكاس، المدير الطبي في “Vie Aesthetics” إن “نقص فيتامين B12 يمكن أن يؤدي إلى اضطراب في الجهاز العصبي والدورة الدموية. وعندما يفتقر الشخص إليه، قد يصاب بفقر الدم نتيجة لانخفاض إنتاج الحمض النووي، ما يسبب علامات الضعف والتعب ودوار الرأس”.

وأضاف: “فقر الدم هو الحالة التي يكون فيها عدد خلايا الدم أقل من المعتاد، أو يكون لديك كمية منخفضة بشكل غير طبيعي من مادة تسمى الهيموجلوبين في كل خلية دم حمراء”، لافتا إلى أنه من الممكن أن تحدث نوبات الإغماء بسبب فقدان وظائف الأعصاب عند وجود مستويات ناقصة من فيتامين B12”.

وحسب جمعية القلب الأمريكية، فإن الإغماء مرتبط أيضا بتدفق الدم إلى الدماغ، فإذا كان تدفق الدم غير الكافي إلى هذا العضو يمكن أن يكون سببا في فقدان مؤقت للوعي.