عاد تطبيق “إنستغرام” إلى العمل، بعد انقطاع دام ساعتين، وجد خلالها مئات الآلاف من المستخدمين حول العالم صعوبة في الدخول إلى حساباتهم على التطبيق والموقع الإلكتروني.

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن الانقطاع بدأ عند الساعة 11:45 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وتم إصلاحه عند الساعة 1:50 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

ميتا تعتذر

وبين متحدث باسم “ميتا” المالكة لإنستغرام، للموقع: “ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى إنستغرام، نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن”.

كما وجهت شركة ميتا اعتذارًا للمستخدمين في العالم بعد حالة الانقطاع في تطبيق إنستغرام.