عودة دوري روشن بـ4 مباريات السبت

تُستأنف منافسات دوري روشن السعودي، مساء يوم السبت المقبل، بـ4 مباريات في الجولة الخامسة، بعد نهاية فترة التوقف الدولي.
4 مباريات السبت
وتنطلق الجولة الخامسة من دوري روشن السعوديعند الساعة 6:30 مساء السبت، حيث يلعب الرائد مع العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويلاقي ضمك فريق الطائي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
وتُقام مواجهتان عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب الخليج مع الباطن على استاد الأمير محمد بن فهد، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاقضيفًا على الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
ترتيب دوري روشن
على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.
ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتح والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.