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ضمن منافسات الجولة الخامسة

عودة دوري روشن بـ4 مباريات السبت

2022-09-29 الساعة 5:14
عودة دوري روشن بـ4 مباريات السبت
المواطن - الرياض

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تُستأنف منافسات دوري روشن السعودي، مساء يوم السبت المقبل، بـ4 مباريات في الجولة الخامسة، بعد نهاية فترة التوقف الدولي.

4 مباريات السبت

وتنطلق الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي عند الساعة 6:30 مساء السبت، حيث يلعب الرائد مع العدالة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ويلاقي ضمك فريق الطائي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
الطائي
لاعبو الطائي – المصدر @SPL
وتُقام مواجهتان عند الساعة التاسعة مساء، حيث يلعب الخليج مع الباطن على استاد الأمير محمد بن فهد، ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة.
الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط. ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتح والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.
دوري روشن السعودي
لاعبو الشباب – المصدر @AlShababSaudiFC
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