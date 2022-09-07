تلقت الجماهير الاتحادية، اليوم الأربعاء، خبرًا سارًا بتعليق عقوبة إيقاف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

الاتحاد يعلق تعليق عقوبة الإيقاف

وأكد نادي الاتحاد تلقيه خطابًا من مركز التحكيم الرياضي السعودي يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق عبدالرزاق حمدالله، وبذلك يحق له المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة.

وكانت لجنة الاحتراف قد أعلنت عن إيقاف حمدالله لمدة 4 أشهر بداية من يوم 2 أغسطس وحتى الثاني من ديسمبر المقبل، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد حامد البلوي ومشعل السعيد.

عبدالرزاق حمدالله يتألق

وأصبح حمدالله جاهزًا للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية.

وتُعد عودة عبدالرزاق حمدالله بمثابة الصفقة الهجومية الجديدة للفريق الاتحادي، خاصة أنه قدم مستوى مميزًا منذ الانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الماضي، وستساهم مشاركته في إنعاش الخط الهجومي للعميد.

ويُملك عبدالرزاق حمدالله رقمًا مميزًا ضمن منافسات دوري المحترفين الموسم الرياضي الماضي، حيث إنه صاحب أعلى معدل تهديفي، حيث يسجل هدفًا كل 94 دقيقة، وذلك رغم غيابه لمباريات عديدة سواء للإصابة أو الاستبعاد.