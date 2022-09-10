نوهت الإدارة العامة للمرور، عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني، غدًا الأحد، عبر منصة أبشر، للراغبين في شراء اللوحات المميزة.

انطلاق المزاد

وقالت إدارة المرور في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”، إن مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني سينطلق بدءاً من غد الأحد ويستمر حتى الأربعاء المقبل.

طريقة الوصول للمزاد

وحول طريقة الوصول للخدمة، أوضحت إدارة المرور في إنفوجراف الخطوات التي تتمثل في:

ـ الدخول على منصة أبشر، ثم اختيار خدمات من تبويب خدماتي.

ـ اختيار المرور.

ـ اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.