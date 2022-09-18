قال مستشار التسويق عبدالله الحسين إن هناك غرامة تصل إلى مليون ريال على المتاجر الإلكترونية التي تقوم باستغلال المستهلك بإعلانات وتخفيضات وهمية.

فيديو | مستشار التسويق عبد الله الحسين: غرامة مليون ريال على المتاجر الإلكترونية التي تقوم باستغلال المستهلك بإعلانات وتخفيضات وهمية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/QEuGf90fYp — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 18, 2022

جهود وزارة التجارة

وأوضح الحسين في تصريحات لنشرة “النهار” المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن وزارة التجارة أطلقت ضوابط الإعلان الإلكتروني وضوابط للحد من استغلال المتاجر الإلكترونية للمستهلكين، حيث وضعت أيضًا رخصة للحصول على التخفيضات مع تجريم من يخالف ذلك.

غرامات وسجن

وأشار إلى أن هناك غرامات تصل إلى مليون ريال وهناك عقوبة بالسجن وهناك إغلاق للمتجر الإلكتروني المخالف الذي يقوم باستغلال المستهلك.

ولفت إلى أنه على الشأن المحلي قامت وزارة التجارة بالتنظيم بشكل جيد، ولكن دائمًا ما يجب التنبيه على الحرص من الاحتيال في القطاعات الخارجية والجهات التي تستهدف تزوير مثل هذه المواقع لإيهام المستهلك البسيط أن هذا الموقع هو الأساسي الذي يقيم مثل هذه العروض.