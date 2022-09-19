أعلنت الإدارة العامة للفحص الفني الدوري للسيارات، أنها ستغلق جميع محطاتها في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس المقبل الموافق ٢٠٢٢/٩/٢٢م، وذلك بمناسبة إجازة اليوم الوطني 92 للمملكة.

وأشارت إلى أنه سيتم استئناف العمل في محطاتها اعتباراً من يوم السبت المقبل، الموافق 24 سبتمبر الحالي.

إجازة اليوم الوطني 92 للقطاعين الخاص وغير الربحي

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعد آل حماد، إجازة اليوم الوطني 92 للقطاعين الخاص وغير الربحي.

ونبه أن الجمعة الموافق 27 من صفر 1444هـ و23 سبتمبر الجاري، سيكون إجازة اليوم الوطني للقطاعين العام والخاص.

ونوه على ضرورة تقيد كل صاحب عمل بما ورد في الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، والتي تنص إحدى حالاتها على أن يتم تعويض العامل عن إجازة اليوم الوطني، حال تداخلت مع يوم الراحة الأسبوعية، بما يعادلها قبل يوم الإجازة أو بعده. وفق أخبار 24.

كما أعلن البنك المركزي السعودي أن يوم الخميس المقبل سيكون إجازة رسمية في البنوك.