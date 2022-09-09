يُخيم الغموض على مستقبل النجم المصري مصطفى فتحي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، رغم انطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

التعاون يسعى لحل أزمة مصطفى فتحي

وكان مصطفى فتحي قد عاد إلى القاهرة لقضاء فترة إجازته، على أن يعود للانتظام في معسكر إعداد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، ولكنه فشل في السفر مجددًا بسبب الخدمة العسكرية.

وتعمل إدارة نادي التعاون طوال الفترة الماضية على حل أزمة مصطفى فتحي، وأبدت تمسكها باستمراره، خاصة أنه يُعد من الركائز الأساسية في صفوف الفريق الأول لكرة القدم منذ الانضمام إليه في الميركاتو الشتوي الماضي.

ويبدو أن إدارة نادي التعاون ستضطر للتخلي عن خدمات مصطفى فتحي سواء عن طريق الإعارة أو البيع أو فسخ العقد، وذلك في حالة عدم انتهاء هذه الأزمة قريبًا، خاصة أن فترة غيابه عن الفريق وصلت إلى 50 يومًا.

التعاون يتألق هذا الموسم

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون بقيادة مدربه البرازيلي شاموسكا، منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم بشكل مميز، حيث فاز في أول جولتين على حساب الفتح والنصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواجهة نظيره الفيحاء، مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.