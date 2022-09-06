وجه النجم الدولي فهد المولد رسالة إلى الجماهير الشبابية، بعد الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم رسميًّا.

فهد المولد يؤكد سعادته بالانضمام للشباب:

وتواجد فهد المولد، مساء اليوم الثلاثاء، في مقر نادي الشباب، للمرة الأولى منذ الإعلان عن التعاقد معه، وسط تفاعل كبير من الجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

ونشر حساب الشباب الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو للاعبه المولد بقميص الفريق الأول، ووجه رسالة إلى الجماهير قائلًا: “الحمد لله.. أنا سعيد بانضمامي لنادي الشباب.. وإن شاء الله أحاول أساعد الفريق يلا يا شباب”.

الشباب يحسم صفقة المولد:

وكان نادي الشباب قد أعلن مؤخرًا عن توقيع عقد احترافي مع فهد المولد، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، وذلك بعد تخفيض مدة إيقافه وعودته إلى الملاعب.

وحرص المولد على توجيه رسالة للجماهير الاتحادية بعد الرحيل عن الفريق الأول لكرة القدم، وأكد أن مكانة العميد ستظل في قلبه، مشددًا في الوقت ذاته على فخره بتمثيل الشباب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).