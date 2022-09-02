أصبح حارس المرمى فواز القرني في موقف صعب بعد ابتعاده عن التشكيلة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب هذا الموسم.

ابتعاد فواز القرني عن المشاركة

وتعاقد نادي الشباب مع الحارس الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو لمدة 3 سنوات، قادمًا من صفوف كاشيوا ريسول الياباني، ليغيب فواز القرني عن المشاركة في انطلاقة دوري روشن السعودي.

وفي حالة استمرار غياب القرني عن اللعب أساسيًا، قد يُفضل الرحيل إلى أي ناد آخر، خاصة أنه غادر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الموسم الماضي، من أجل المشاركة بشكل أساسي، بعدما جلس بديلًا لمارسيلو غروهي.

وتألق فواز القرني بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، وساهم في احتلاله المركز الرابع بدوري المحترفين، والتأهل في الصدارة إلى دور الـ16 من دوري أبطال آسيا، ليتواجد مع المنتخب السعودي.

ويطمح فواز القرني في المشاركة خلال الفترة المقبلة، لضمان الانضمام إلى قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر، شهر نوفمبر المقبل.

تألق الشباب هذا الموسم

على الجانب الآخر، خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الأنظار في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث يتصدر الترتيب برصيد 6 نقاط، من انتصارين متتاليين، ونجح في تسجيل 8 أهداف، ولم تهتز شباكه حتى الآن.