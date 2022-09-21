ظهر النجم المغربي فيصل فجر بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي.

💯 دقـة الـتـمـرير | 84،6%

🅰️ صناعة الفرص | 12 🇲🇦 فيصل فجر.. من أفضل صنّاع الفرص حتّى الآن 👏#الوحدة | @alwehdaclub1 pic.twitter.com/KxRx20PeTp — دوري روشن السعودي (@SPL) September 21, 2022

تألق فيصل فجر

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو لأبرز لقطات فيصل فجر، مشيدًا بالمستوى الذي ظهر عليه خلال الجولات الأربعة الأولى.

وكشف حساب دوري روشن السعودي عن أبرز إحصائيات النجم المغربي مع الوحدة، حيث وصلت دقة تمريراته إلى 84.6%، وصنع 12 فرصة، مضيفًا: “فيصل فجر.. من أفضل صنّاع الفرص حتّى الآن”.

وكان فيصل فجر قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في صفقة انتقال حر لمدة موسمين حتى عام 2024، قادمًا من سيفاس سبور التركي، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية.

الوحدة بدوري روشن

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة لمواجهة نظيره الاتفاق، يوم 1 أكتوبر، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط، فيما يقع الاتفاق في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.