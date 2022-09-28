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فيفا يحفز الجماهير بشأن مجموعة الأخضر

2022-09-28 الساعة 6:14
فيفا يحفز الجماهير بشأن مجموعة الأخضر
المواطن - مروة نبيل

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حفز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الجماهير بشأن مجموعة الأخضر في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

مجموعة الأخضر

ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، صورة تضم قائدي منتخبات المجموعة الثالثة، وعلق قائلًا: “من المُنتخبان اللذان تتوقع تأهلهما من المجموعة في مونديال قطر 2022؟”. وتفاعلت الجماهير مع التغريدة، حيث توقع البعض أن يظهر الأخضر بشكل مميز، ويكون مفاجأة المجموعة، ويتأهل مع الأرجنتين، فيما أكد البعض الآخر أن منتخب التانغو سيخطف بطاقة التأهل بصحبة المكسيك، ويودع المنتخب السعودي وبولندا البطولة.  
الأخضر في المونديال
منتخبات المجموعة – المصدر @fifaworldcup_ar

المنتخب السعودي

وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد مسيرة مميزة في التصفيات مع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
رينارد
رينارد – المصدر @SaudiNT
ويستعد الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق شهر نوفمبر المقبلة، حيث خاض معسكرًا في إسبانيا ضمن المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي، وتعادل سلبيًا ضد الإكوادور وأمريكا.
المنتخب السعودي
لاعبو المنتخب – المصدر @SaudiNT
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