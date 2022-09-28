فيفا يحفز الجماهير بشأن مجموعة الأخضر

حفز الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، الجماهير بشأن مجموعة الأخضر في نهائيات بطولة كأس العالم 2022 في قطر.
مجموعة الأخضر
ونشر حساب كأس العالم فيفا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قبل قليل، صورة تضم قائدي منتخبات المجموعة الثالثة، وعلق قائلًا: “من المُنتخبان اللذان تتوقع تأهلهما من المجموعة في مونديال قطر 2022؟”.
وتفاعلت الجماهير مع التغريدة، حيث توقع البعض أن يظهر الأخضربشكل مميز، ويكون مفاجأة المجموعة، ويتأهل مع الأرجنتين، فيما أكد البعض الآخر أن منتخب التانغو سيخطف بطاقة التأهل بصحبة المكسيك، ويودع المنتخب السعودي وبولندا البطولة.
المنتخب السعودي
وكان المنتخب السعودي الأول لكرة القدم قد نجح في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، بعد مسيرة مميزة في التصفيات مع مدربه الفرنسي هيرفي رينارد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
ويستعد الأخضر للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستنطلق شهر نوفمبر المقبلة، حيث خاض معسكرًا في إسبانيا ضمن المرحلة الثانية من برنامجه الإعدادي، وتعادل سلبيًا ضد الإكوادور وأمريكا.