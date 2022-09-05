أعرب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأرجنتيني لوسيانو فييتو عن سعادته بقيادة الأزرق لتجاوز عقبة الفتح، متمنيًا التتويج بكأس سوبر لوسيل.

فييتو سعيد بالفوز على الفتح:

وعلق لوسيانو فييتو قائلًا: “أنا سعيد للغاية بما قدمناه كمجموعة وتسجيلي للهدف في مباراة اليوم أمام الفتح والفوز بالثلاث نقاط، وما زال لدي الأفضل لتقديمه، وهدفنا مواصلة حصد الانتصارات”.

وعن الهدف الذي ضد الفتح، قال: “تصرفت في جزء من الثانية، فكان هناك مدافع ملتصق بي ودرت بنفسي ولم يكن هناك إلا اتجاه واحد وهو المرمى وقررت التسديد سريعًا ونجحت في التسجيل”.

الهلال يسعى لحصد كأس سوبر لوسيل:

وبشأن مباراة الهلال ضد الزمالك المرتقبة في كأس سوبر لوسيل، تحدث فييتو قائلًا: “نحن سنتعامل مع مباراة الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل كمواجهة رسمية وليست ودية؛ فالفائز فيها سيحصل على كأس”.

واختتم النجم الأرجنتيني تصريحاته لقنوات SSC قائلًا: “نادي الهلال حينما يلعب على كأس لا يتركه إطلاقًا، لذا سنذهب إلى قطر للعب المباراة بكل جدية وبهدف تحقيق اللقب”.

وسيلعب يواجه الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الزمالك على إستاد لوسيل في قطر، يوم الجمعة المقبل، على لقب كأس سوبر لوسيل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).