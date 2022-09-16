أعلن المدير الفني سعد الشهري عن قائمة الأخضر الأولمبي في المعسكر الإعدادي المقرر انطلاقه في كرواتيا، مساء يوم غد السبت.

الأخضر الأولمبي يستعد مبكرًا في كرواتيا

ويخوض المنتخب السعودي تحت 23 عامًا معسكرًا في كرواتيا، بداية من الغد وحتى يوم 27 سبتمبر، وذلك ضمن مراحل الإعداد المبكرة للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2024.

ومن المقرر أن يشارك الأخضر الأولمبي في دورة دولية ودية خلال معسكره الخارجي، بجانب منتخبات، كرواتيا، مقدونيا الشمالية، وألبانيا، وسيبدأ مشواره بمواجهة أصحاب الأرض يوم 22 سبتمبر.

قائمة المنتخب السعودي في المعسكر

وضمت قائمة سعد الشهري في معسكر كرواتيا 25 لاعبًا، وهم؛ عبد الرحمن الصانبي، رائد أزيبي، سعد القرني، خالد دغريري، بندر درويش، محمد اليامي، ريان حامد، مشعل الصبياني، نواف المطيري، زكريا هوساوي وماجد قشيش.

ويتواجد في قائمة الأخضر الأولمبي أيضًا، محمد العوفي، فيصل الغامدي، زياد الجهني، ناصر الهدهود، نايف مسعود، محمد أبو الشامات، سعد الناصر، عبد العزيز عاطف، محمد القحطاني، أحمد الغامدي، صالح أبو الشامات، هزاع الغامدي، أحمد الشمراني وتركي المطيري.