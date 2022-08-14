كشف مدرب المنتخب السعودي تحت 23 عامًا، سعد الشهري، عن أهدافه من المشاركة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي “قونية 2021”.

سعد الشهري يكشف أهدافه من المشاركة:

وتحدث سعد الشهري عن التأهل إلى نهائي دورة الألعاب الإسلامية، قائلًا: “ألف مبروك التأهل.. لدينا أهداف من المشاركة في هذه البطولة، وهي تحضير هذا المنتخب لأولمبياد باريس 2024، وهو هدف أساسي بالنسبة لنا”.

وتابع سعد الشهري خلال تصريحاته الحساب الرسمي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على “تويتر”: “وهذا لا يمنع أن نُقدم مستويات جيدة مثل ما حدث في هذه البطولة، وإن شاء الله نُكلل مجهودنا بالحصول على الميدالية الذهبية”.

المنتخب السعودي يواجه تركيا:

ولعب المنتخب السعودي ضد الجزائر، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من دورة الألعاب الإسلامية، وفاز الأخضر بهدفين مقابل هدف، ليُلاقي تركيا التي نجحت في الفوز على أذربيجان.

ومن المقرر أن يلعب المنتخب السعودي ضد نظيره التركي، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة الخامسة مساء، في نهائي دورة الألعاب الإسلامية.