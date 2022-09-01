يُعد المدير الفني التونسي الحبيب بن رمضان واحدًا من أبرز المدربين المتميزين ضمن منافسات دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

مسيرة مميزة للتونسي الحبيب بن رمضان

وارتبط اسم الحبيب بن رمضان صاحب الـ52 عامًا، لتدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأمر الذي أسعد الجماهير وأثار تفاؤلهم، أملًا في التألق هذا الموسم، والعودة سريعًا إلى دوري المحترفين.

ويُعتبر التونسي الحبيب بن رمضان من المدربين الخبراء في قيادة الأندية للتأهل إلى دوري المحترفين، حيث ساهم في صعود 7 فرق، وكان آخرهم الوحدة الذي تعاقد معه الموسم الماضي، وحقق المطلوب منه بعدما أنهى الموسم ثالثًا وتأهل.

وبدأ الحبيب بن رمضان مسيرة التألق مع الفرق في دوري الدرجة الأولى وقيادتهم للتأهل موسم 2008 مع الوطني، الباطن في 2016، الفيحاء عام 2017، الحزم موسم 2018، العين في 2020، الفيحاء 2021 والوحدة 2022.

بداية محبطة للأهلي

ولعب الأخدود ضد الأهلي مؤخرًا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت المباراة بخسارة الراقي بهدفين دون رد، وذلك بعد تعادله ضد القيصومة في المباراة الافتتاحية.

وهبط الأهلي لدوري يلو، لتكون المرة الأولى في تاريخه الذي يهبط فيه إلى الدرجة الأدنى بجميع مسميات المسابقة، وكانت الجماهير تُمني النفس ببداية قوية، لتتقدم إدارة ماجد النفيعي باستقالتها؛ ويتم تكليف وليد معاذ برئاسة النادي بالأمس.