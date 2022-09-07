أبدى القانوني خالد الشعلان رأيه في قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي بتعليق عقوبة إيقاف مهاجم نادي الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله.

مركز التحكيم يعلق العقوبة

وأعلن الاتحاد اليوم تلقيه خطابًا من مركز التحكيم يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق عبدالرزاق حمدالله، وبذلك يحق له المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة.

وأوقفت لجنة الاحتراف حمدالله لمدة 4 أشهر بداية من يوم 2 أغسطس وحتى 2 ديسمبر المقبل، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد مسؤولين اتحاديين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشعلان يؤكد أن عقوبة عبدالرزاق حمدالله نهائية

وقال القانوني خالد الشعلان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “عقوبة عبدالرزاق حمدالله هي نهائية، لا يجوز نظرها أو تعليقها لدى مركز التحكيم وفق م٢/٦٢/ج من النظام الأساسي”.

وتابع حديثه قائلًا: “المركز علقها، وخالفَ النظام متوهمًا أنَّ الحكم بكاس الدوليَّة يُستأنس به لدى المركز، وهذا تدخل باطل من المركز، ويجب الطعن به لدى المركز ونسخة لرئيس اللجنة الأولمبية”.

وأضاف الشعلان: “وإذا كان مركز التحكيم الرياضي السعودي طبَّق بشأن تعليق عقوبة عبدالرزاق حمدالله م٣/٧ من نظامه، فهذا (باطل).. لأنَّ م٦من قواعده الإجرائية تنص على تطبيق أنظمة الهيئة الرياضيَّة المطعون بقرارها”.

واختتم الشعلان حديثه قائلًا: “وأهم تلك الأنظمة هو النظام الأساسي للاتحاد الذي تنص م٢/٦٢/ج منه على عدم نظر العقوبة التي تقل عن ستة أشهر”.