من المتوقع أن تبدأ السيدات في اقتحام مجال قيادة القطارات قريبًا، وذلك بقيادة قطار الحرمين في ديسمبر المقبل.

وحسب تقرير لقناة “العربية”، يأتي ذلك بعد أن أنهت 31 سيدة فترة تدريبهن الأولى، وفي المرحلة الثانية ستسافر الطالبات كمرافقات لسائقي القطارات.

مشاركة العنصر النسائي:

وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر: إن العنصر النسائي أصبح له مشاركة في التخصصات كلها التي ترغب العمل فيها، موضحًا أنه “خلال أشهر سنجد قطار الحرمين تقوده مواطنات مؤهلات تأهيلًا كاملًا لهذه المهمة”.

موعد القيادة بمفردهن:

ومن المرجح أن تبدأ السيدات القيادة بمفردهن في ديسمبر المقبل، وذلك بعد اجتياز التدريبات والاختبارات لقيادة القطار بين مدن المملكة، لتحقق بذلك المرأة السعودية نجاحًا آخر ومزيدًا من التمكين انطلاقًا من رؤية 2030.

واجتازت السيدات العديد من التدريبات النظرية من ضمنها أنظمة المرور والسلامة ومخاطر العمل ومكافحة الحرائق والجوانب الفنية المتعلقة بالقطار والبنية التحتية.