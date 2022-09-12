حظي نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، البرتغالي كريستيانو رونالدو باهتمام كبير من نادي الهلال لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كريستيانو رونالدو رفض عرضًا من الهلال

وأكدت تقارير أن كريستيانو رونالدو كان يرغب في الرحيل عن مانشستر يونايتد هذا الصيف، للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، وارتبط اسمه بالهلال، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وذكرت شبكة CNN البرتغالية، اليوم الاثنين، أن نادي الهلال قدم عرضًا رسميًا لرونالدو وصلت قيمته إلى 242 مليون يورو لارتداء قميصه لمدة موسمين، إلا أنه رفض هذا العرض وقرر البقاء في صفوف مانشستر يونايتد.

المسحل يتمنى احتراف رونالدو في السعودية

وفي السياق ذاته، صرح رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل لصحيفة “أتليتيك” البريطانية، قائلًا: “نود أن نرى لاعبًا مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو يلعب في دورينا”.

وتابع: “أنا مقتنع بأن التوقيع معه سيكون مكلفًا للغاية، لكن كان هناك نجوم غيره تركوا البريميرليج ليأتوا إلى بلادنا”، ولم يستبعد إمكانية انضمام رونالدو إلى أحد الأندية السعودية في الميركاتو الشتوي المقبل.