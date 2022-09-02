ارتبط اسم نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي كريستيانو رونالدو بالانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي هذا الصيف، قبل أن تفشل الصفقة.

الرحيل للمشاركة في دوري أبطال أوروبا

وكان نابولي الوجهة المحتملة لقائد منتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو، خاصة أن الفريق يشارك في منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتؤكد تقارير رغبة رونالدو في الرحيل إلى ناد يشارك في دوري أبطال أوروبا، ما أثار جدلًا حول مستقبله، إلا أن مسؤولي مانشستر يونايتد والمدير الفني إيريك تين هاج أبدوا تمسكهم باستمراره مع الفريق هذا الصيف.

سبب فشل انتقال كريستيانو رونالدو إلى نابولي

وأوضحت صحيفة Corriere del Mezzogiorno الإيطالية، المقربة من نادي نابولي، أن مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع فيكتور أوسيمين من صفوفه مقابل أكثر من 80 مليون يورو مع إعارة كريستيانو رونالدو لمدة موسم.

وأضافت الصحيفة الإيطالية: “أراد مانشستر يونايتد تقسيم راتب رونالدو بالتساوي مع نابولي، مع عدم تقديم أموال أكثر من 80 مليون يورو لضم فكيتور أوسيمين، لكن لم تتم الأمور”.

وتابع التقرير: “نابولي لم يجر محادثات مباشرة مع إدارة نادي مانشستر يونايتد بشأن كريستيانو رونالدو، بل كانت المفاوضات مع وكيل أعماله خورخي مينديز”.