يُقدم النجم الأرجنتيني كريستيان جوانكا مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، ليكون من أبرز نجومه هذا الموسم.

كريستيان جوانكا يخطف الأنظار

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بالمستوى المميز الذي قدمه كريستيان جوانكا في مباراة الشباب ضد الطائي، ومنحته أعلى تقييم بـ8.3 درجات.

ولفتت إلى أن كريستيان جوانكا وصل إلى هدفه الـ45 مع الشباب في دوري المحترفين، بعد ثنائيته في شباك الطائي، خلال 90 مباراة، وأحرز خامس هدف له من ركلة جزاء في مسيرته بالمسابقة، والثالث هذا الموسم.

الشباب يكتسح الطائي برباعية

ولعب الشباب ضد الطائي بالأمس على استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي، ونجح الليوث في تحقيق فوز عريض برباعية دون رد.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 9 نقاط في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف، فيما تجمد رصيد الطائي عند 6 نقاط غي المركز الخامس.