يبدو أن نجم الاتحاد السابق، المغربي كريم الأحمدي يعتزم الاتجاه إلى مجال التدريب خلال الفترة القادمة، بعد اعتزاله اللعب رسميًا.

كريم الأحمدي يدرب

وأكد كريم الأحمدي خلال تصريحاته لصحيفة “فينورد ريبورت” الهولندية، أنه اتفق مع إدارة نادي فينورد على الانضمام لأكاديمية الشباب، من أجل التعرف على أداء المدربين، وتجربة إمكانية اقتحام هذا المجال.

وكان كريم الأحمدي صاحب الـ37 عامًا قد صرح في أكثر مناسبة أنه يرغب في تدريب اللاعبين الصغار، حتى يرشدهم بالتوجيهات الصحيحة بفضل خبراته الكبيرة في الملاعب.

وأعلن الأحمدي مؤخرًا اعتزال اللعب رسميًا، لعدم توقيعه مع أي ناد، بعد رحيله عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الميركاتو الشتوي الماضي بسبب الإصابة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

مسيرة مميزة

ويملك الأحمدي مسيرة مميزة، حيث لعب في صفوف العديد من الأندية الأوروبية، ومنهم؛ الثنائي الهولندي فينورد وتيفنتي، أستون فيلا الإنجليزي، وشباب الأهلي الإماراتي، قبل اللعب مع الاتحاد من 2018 وحتى 2022.