كفاءة: لكل مواطن 6 مكيفات حديثة كحد أقصى

فيديو | مدير البرامج النوعية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة م. سعود العنزي: لكل مواطن 6 مكيفات حديثة ذات كفاءة عالية#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/Tz1d9YrKfh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 28, 2022

6 مكيفات كحد أقصى

أجهزة محلية

قال مدير البرامج النوعية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة المهندس سعود العنزي، إن المواطن يمكنه استبدال 6 مكيفات حديثة ذات كفاءة عالية كحد أقصى.وأوضح العنزي خلال تصريحاته لنشرة التاسعة المذاعة على قناة “الإخبارية”، أن كفاءة أطلقت مبادرة أجهزة التكييف القديمة لتحفيز المواطنين على استبدال الشباك القديمة بأجهزة جديدة ذات كفاءة أعلى، عن طريق تقديم حافز مالي بقيمة 1000 ريال سعودي لكل مكيف. وأضاف أن المواطن يمكنه استبدال 6 مكيفات كحد أقصى خلال هذه المبادرة.وبالنسبة لأجهزة التكييف، فأشار إلى أنها مكيفات محلية الصنع حديثة بنفس المواصفات لكن بأعلى كفاءة.