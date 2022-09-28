كفاءة: لكل مواطن 6 مكيفات حديثة

من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد تكليف متواصل من الملك لـ محمد بن سلمان لإدارة الملفات الهامة الملك سلمان يرأس جلسات مجلس الوزراء حال حضوره
فيديو | مدير البرامج النوعية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة م. سعود العنزي: لكل مواطن 6 مكيفات حديثة ذات كفاءة عالية#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/Tz1d9YrKfh— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 28, 2022