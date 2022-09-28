كفاءة: لكل مواطن 6 مكيفات حديثة

فيديو | مدير البرامج النوعية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة م. سعود العنزي: لكل مواطن 6 مكيفات حديثة ذات كفاءة عالية#نشرة_التاسعة#الإخبارية pic.twitter.com/Tz1d9YrKfh — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 28, 2022

مبادرة الاستبدال:

حافز ألف ريال:

قال مدير البرامج النوعية في المركز السعودي لكفاءة الطاقة م. سعود العنزي، اليوم الأربعاء: إن لكل مواطن 6 مكيفات حديثة ذات كفاءة عالية.وأضاف أن ذلك يأتي ضمن مبادرة “استبدال أجهزة التكييف الشباك” التي قام على إعدادها وتنفيذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة “كفاءة”. وأوضح أن المبادرة تأتي بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وذلك ضمن مبادرات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.وتابع العنزي، أنه يمكن للمواطن استبدال التكييف بآخر محلي الصنع بكفاءة أعلى بحافز قيمته 1000 ريال يتم خصمه من قيمة المكيف الجديد.