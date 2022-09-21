تنظم جمعية المكفوفين الأهلية بمنطقة الرياض “كفيف” فعالية “نبصر بقلوبنا” وذلك مساء يوم الخميس المقبل بمجمع بارك افنيو بالرياض، احتفاءً باليوم الوطني السعودي 92.

مشاركة 150 كفيفاً:

وسيشارك أكثر من ١٥٠ كفيفاً بعدد من الفعاليات المتنوعة المشوقة منها العرضة السعودية والفنون التشكيلية والحرف اليدوية وتجربة العصا البيضاء، بالإضافة إلى احتضان المسرح المخصص للفعاليات مبادرات الموهوبين بالجمعية لتقديم ما لديهم من المهارات وتنوع الهويات.

وستنطلق الفعاليات برعاية اجتماعية من بي أيه إي سيستمز السعودية بتمام الساعة السادسة مساءً وحتى العاشرة مساءً.