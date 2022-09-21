نشر الفنان فايز المالكي مقطع فيديو للأمير سلطان بن سلمان وهو يتحدث عن حب الوطن والتضحية في سبيله.

الأمير #سلطان_بن_سلمان

*لا يمكن أن اوفي بلدي حقه لو عشت 5 أضعاف عمري* pic.twitter.com/rT25k9oUEI — فايز المالكي (@fayez_malki) September 21, 2022

سد الدين:

وقال الأمير سلطان بن سلطان في المقطع: لازم نسد الدين، مهما سوينا لازم نسد الدين، والحرب المهمة هي حرب التنمية وأنك كمواطن تشارك في تحقيق التنمية وليس التصفيق خارج الملعب بل بالعمل الجاد وتقديم للوطن 10 أشياء مقابل كل شيء يقدمه لنا.

وتابع: أنا لا يمكن أن أوفي بلدي حقه لو عشت 5 أضعاف عمري، والإنسان لو مات لازم عياله يسددون الديون من بعده.

ملحمة التأسيس:

وتعتبر من أعظم قصص النجاح التي تحققت لهذا الوطن هي ملحمة التأسيس وتوحيد المملكة من قبل الملك المؤسس عبدالعزيز رحمه الله الذي وحد القلوب قبل أن يوحد الأرض، ليسطر أبناء هذا الوطن أعظم ملحمة ارتكزت على الثوابت الدينية والوشائج الاجتماعية”.

وكثيرًا ما يؤكد الأمير سلطان بن سلمان أن علاقة القيادة بالمواطن في هذه البلاد لم تكن يومًا علاقة حاكم بمحكوم بل كانت علاقة ترابط وتواصل وتلاحم وهذا ما هيأ النجاح لهذا الكيان وأرسى الأسس لاستمراره.

كما يرى أن المواطنين هم الحاضر الدائم للنجاحات ولا يوجد في هذا الوطن نجاحات تحسب لقيادات أو مؤسسات بمعزل عن المواطنين، مشيرا سموه إلى أن النجاح أيضا لا ينسب للمواطن الرجل فقط، بل إن المرأة السعودية كانت وما زالت شريكًا أساسيا في تحقق الإنجازات وصناعة القيادات.