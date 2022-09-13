يُقدم النجم البرازيلي إيغور كورونادو مستوى مميزًا مع الاتحاد ضمن منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم، ليتصدر قائمة مميزة.

كورونادو الأكثر صناعة للفرص:

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص بعد مرور 3 جولات، ويتصدرها كورونادو برصيد 9 فرص.

وجاء نجم الفتح، كريستيان كويفا في المركز الثاني برصيد 7 فرص، بالتساوي مع نجم الطائي، أمير سعيود، ثم نجم الهلال، سعود عبدالحميد بـ6 فرص، يليه صالح العمري “أبها” 5 فرص، متساويًا مع ميتريتا “الرائد” وكونان “النصر”.

ترتيب دوري روشن السعودي:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد الجولة الثالثة، كالتالي؛ الشباب يتصدر بـ9 نقاط، بالتساوي مع الهلال، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، متساويًا على التعاون، ثم ضمك بـ6 نقاط، بالتساوي مع النصر والطائي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ الفتح، الرائد، الوحدة وأبها، ثم الفيحاء برصيد نقطة، بالتساوي مع الخليج والعدالة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون نقاط.