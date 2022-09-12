تُكثف إدارة النادي الأهلي برئاسة وليد معاذ عملها من أجل حسم ملف المدير الفني سريعًا، ليرتبط اسمها بالروماني كوزمين كونترا.

كوزمين كونترا قد يدرب الأهلي:

وأكد الإعلامي نايف العتيبي، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم عرض كوزمين كونترا على إدارة النادي الأهلي، بالإضافة إلى المدرب الإيطالي أدولفو سورماني.

وتولى كوزمين كونترا تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة من أغسطس 2021 حتى يونيو 2022، ولعب معه 29 مباراة رسمية قبل أن يرحل، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي هذا الموسم:

ولعب العروبة ضد الأهلي، على ملعب نادي العروبة في الجوف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، ما أثار غضب الجمهور.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 5 نقاط، ليحتل المركز العاشر في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، قبل مباراته المقبلة ضد أُحد ضمن منافسات الجولة الخامسة.