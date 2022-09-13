يُقدم النجم الكولومبي جوستافو كويلار مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

كويلار يتألق مع الهلال:

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن إحصائية كويلار وأشاد بمستواه، وعلق قائلًا: “أرقام المحارب الكولومبي بعد مرور 3 جولات”.

وقام جوستافو كويلار بـ235 تمريرة ناجحة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، وبلغت دقتها 94.8%، ولديه 5 افتكاكات ناجحة، ووصلت دقتها إلى 83.3%، ليحصل على إشادة كبيرة من الجماهير.

الهلال في دوري روشن السعودي:

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم الجمعة المقبل، على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، فيما يقع الوحدة في المركز الـ11 برصيد 3 نقاط.