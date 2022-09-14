يسعى حارس المرمى الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو لمواصلة تألقه مع الشباب ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وقيادته لتجاوز عقبة العدالة.

كيم سيونج يسعى لمواصلة التألق

وأشاد حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بتألق الحارس الشبابي، وقال: “كيم سيونج موعود بإنجاز فريد لفريقه إن حافظ على نظافة شباكه للمباراة الرابعة تواليًا في مستهل الدوري”.

وخطف كيم سيونج الأنظار خلال الجولات الثلاث الأولى من دوري روشن السعودي، وقام بـ4 تصديات ناجحة، ليساهم في نظافة شباك الشباب للمرة الأولى منذ موسم 2014/ 2015.

مباراة العدالة ضد الشباب اليوم

ومن المقرر أن يلعب العدالة ضد الشباب عند الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة اليوم، يتصدر الشباب جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، وبفارق الأهداف عن الهلال الوصيف، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة في المركز الـ15 برصيد نقطة واحدة.