سقط أحد أفراد الحرس الملكي أمام نعش الملكة إليزابيث مغشيًا عليه أثناء الخدمة، وتم قطع البث المباشر لقاعة وستمنستر بعد هذا الحدث وسط صدمة المعزين المتواجدين في المكان.

وأظهر مقطع فيديو اللحظة التي بدأ فيها فرد الحرس الملكي بالتمايل قبل أن يسقط على أرض قاعة وستمنستر، تبع ذلك سماع أصوات شهقات من الأفراد المتواجدين لتقديم واجب العزاء في الملكة إليزابيث الثانية، بينما هرع جنود آخرون لمساعدة الحارس.

بعد ذلك بلحظات، تم قطع البث المباشر من داخل المبنى، لكن بعد إعادة تنظيم الأمور عاد الآن.

سبب سقوط فرد الحرس الملكي

وقالت صحيفة The Sun البريطانية إن سبب الإغماء بسبب الإجهاد الشديد الذي تعرض له فرد الحرس الملكي أثناء مراسيم وطقوس نقل نعش الملكة الراحلة.

ووُضِع نعش الملكة إليزابيث على منصة تُعرف باسم كاتافالك catafalque، وهو إطار خشبي مزخرف لنعوش الأشخاص المميزة، وستظل هناك حتى موعد جنازتها الاثنين المقبل، وخلال هذه الأثناء يتم حراسة المنصة على مدار الساعة من قبل أفراد وحدة Sovereign’s Bodyguard الخاصة بحراسة أفراد العائلة الملكية، ووحدة Yeoman Warders الخاصة بحماية برج لندن، وHousehold Division الموكلين بنقل النعش.

وفتحت أبواب القاعة في الساعة 5 مساء يوم الأربعاء بعد أن دخل الملك تشارلز الثالث بمسيرة مؤثرة من قصر باكنغهام، محاطًا بأسرته، واصطف الآلاف من الأفراد في طوابير في الشوارع بينما ينتظرون الدخول لوداع إلملكة الراحلة.

ومن غير المتوقع أن تستوعب البنية التحتية لمحيط القصر هذه الأعداد الكبيرة، وبالتالي سيتم وقف الدخول مؤقتًا.