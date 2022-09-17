هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالطائف اليوم السبت.

امطار غزيره على الشفا غرب الطائف @slom2022201 pic.twitter.com/eoksGNmb2R — طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 17, 2022

ووثقت لقطات على موقع تويتر، رصدتها “المواطن” الأمطار التي هطلت على الطائف، والأجواء غير المستقرة التي تشهدها.

طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.