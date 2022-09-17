هطلت أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق بالطائف اليوم السبت.
امطار غزيره على الشفا غرب الطائف @slom2022201 pic.twitter.com/eoksGNmb2R
— طقس العرب – السعودية (@ArabiaWeatherSA) September 17, 2022
ووثقت لقطات على موقع تويتر، رصدتها “المواطن” الأمطار التي هطلت على الطائف، والأجواء غير المستقرة التي تشهدها.
#الشفا #الطايف_الان امطار غزيره على إمط pic.twitter.com/sdeWHolXbM
— الهاشمي (@Ajalsh) September 17, 2022
طقس اليوم
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة مازالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول ومصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
امطار وسط #الطائف #الطايف_الان ١٤٤٤/٢/٢١ pic.twitter.com/F0YydnUNCh
— ابو يزن (@abo_yzan47) September 17, 2022
في حين يستمر نشاط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية.
يامساء الخير مع ريحة المطر 🌧 #امطار_الطائف #مسابقة_الهجن #الوسم #دخول_الوسم#مصممين #الطايف_الان #دلوعة_الغيم pic.twitter.com/4yfqotsqkJ
— Nourah (@Nourah02022) September 17, 2022
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