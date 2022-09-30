Icon

ريما بنت بندر تتابع إجلاء نازحي إيان Icon الكويت تخرج من الجمود السياسي قريبًا Icon ضبط مواطن أشعل النار في 3 مركبات بالرياض Icon ولي العهد يعلن استراتيجية مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية Icon التعليم تلغي اختبارات الفترتين Icon محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon إعلان نتائج القبول المبدئي بالأمن العام Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تعاون بين الجهات المعنية

لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم

2022-09-30 الساعة 7:37
لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم
المواطن - الرياض

مواضيع ذات علاقة

توافدت الحشود من المصلين والمعتمرين إلى الكعبة المشرفة، لأداء الصلاة، وسط منظومة أمنية متكاملة.

الدخول للحجر:

ووثقت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو لتوافد المصلين والمعتمرين إلى الكعبة المشرفة، ودخولهم إلى الحجر، لكي يتمكنوا من الصلاة بهذه البقعة الطاهرة.

تعاون بين الجهات:

ويتم تهيئة هذه المواقع لتمكين المعتمرين من الصلاة، إذ يتم التعاون بين أمن الحج والعمرة وشؤون رئاسة الحرمين لتنظيم دخول المعتمرين إلى الحجر، وسط أجواء إيمانية وروحانية تعكس عظمة المشهد.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...
صحة وطب‎

فوائد صحية مذهلة لـ البرقوق في حال...

صحة وطب‎
السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...
السعودية اليوم

السعودية تعلن إتاحة التأشيرة السياحية للمقيمين في...

السعودية اليوم
أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني
السعودية اليوم

أكبر استعراض جوي احتفالًا باليوم الوطني

السعودية اليوم
هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...
حساب المواطن

هل يصرف حساب المواطن للتابعين إذا كان...

حساب المواطن
البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي
الأزياء والموضة‎

البندري الحربي لـ”المواطن”: لا حد لطموحي

الأزياء والموضة‎
مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري
الرياضة العالمية

مارسيل كولر مدربًا لـ الأهلي المصري

الرياضة العالمية
عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض
حصاد اليوم

عروض تحبس الأنفاس في سماء الرياض

حصاد اليوم
في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...
السعودية اليوم

في الأسبوع الثاني.. انتظام العملية التعليمية في...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه