لقطات لدخول المصلين والمعتمرين حجر إبراهيم

فيديو | لقطات حصرية لـ #الإخبارية من أمام الكعبة المشرفة لعملية دخول المصلين والمعتمرين إلى "الحجر" #نشرة_النهار pic.twitter.com/uPIa4aPd2z — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 30, 2022

الدخول للحجر:

تعاون بين الجهات:

توافدت الحشود من المصلين والمعتمرين إلى الكعبة المشرفة، لأداء الصلاة، وسط منظومة أمنية متكاملة.ووثقت قناة “الإخبارية”، مقطع فيديو لتوافد المصلين والمعتمرين إلى الكعبة المشرفة، ودخولهم إلى الحجر، لكي يتمكنوا من الصلاة بهذه البقعة الطاهرة.ويتم تهيئة هذه المواقع لتمكين المعتمرين من الصلاة، إذ يتم التعاون بين أمن الحج والعمرة وشؤون رئاسة الحرمين لتنظيم دخول المعتمرين إلى الحجر، وسط أجواء إيمانية وروحانية تعكس عظمة المشهد.