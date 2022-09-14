أوضحت ابتسام الشهري، المتحدث الرسمي باسم التعليم العام، أسباب إقرار نظام الفصول الثلاثة، في العملية التعليمية.

وقالت الشهري خلال حوارها إلى برنامج يا هلا المذاع على قناة روتانا خليجية إن ترتيب المملكة في جودة التعليم لا بد أن يتلاءم مع الدعم الكبير المقدم لهذا الغرض، لذلك كانت عملية التغيير والتطوير ضرورية.

أبحاث ودراسات:

وتابعت أن الوزارة أجرت العديد من الأبحاث والدراسات، ما بين الفصلين والثلاثة فصول والأربعة فصول، وكان نظام الفصول الثلاثة هو الأمثل، بعد الرجوع للخبراء والمختصين، بخلاف الدراسات المقارنة بين كل نظام لمعرفة السلبيات والإيجابيات.

ورش عمل:

وأكملت المتحدثة، أنه تم إجراء ورش عمل للمعلمين والمعلمات ضمن برنامج “خبرات”، والوقوف على التجارب العالمية، وتم في النهاية الاستقرار على نظام الفصول الثلاثة، مثل بريطانيا وألمانيا والإمارات.

وردت ابتسام الشهري على أن نظام الفصول الثلاثة له دور كبير في تحسين نواتج عملية التعلم، بخلاف أن أي عملية تغيير تواجه في البداية بعض التحديات الصعبة والمرهقة.