فازت ليز تراس اليوم بمنصب رئيس الوزراء في بريطانيا، خلفًا لبوريس جونسون، وفي حين جرت التقاليد البريطانية أن يقوم كل مرشح بإعداد أسماء لتولي المناصب الحكومية في الوزارة الجديدة، إلا أن المختلف هذه المرة أن الأسماء لا تضم أي رجل أبيض البشرة في مناصب الدولة الكبرى.

حكومة ليز تراس الجديدة

وقد قررت ليز تراس تعيين كل من الأسماء التالية:

كواسي كوارتنج، باعتباره مستشار الخزانة البريطانية، وقد كان داعمًا في الخطوط الأمامية لحملة ليز، وسيكون لديه مهمة ضخمة تتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد ومساعدة الأسر.

سويلا برافرمان كوزيرة داخلية، وعلى الرغم من أنها كانت مناهضة لأفكار ليز، إلا أن معارضتها للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان أكسبت لها مكانًا في مجلس الوزراء الجديد.

وستتمثل مهمتها الرئيسية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد عبور المهاجرين غير الشرعيين والتأكد من ترحيل أولئك الذين دخلوا بشكل غير شرعي، وهو أمر أخفقت وزيرة الداخلية الحالية بريتي باتيل في القيام به.

وشعار وزيرة الداخلية الجديدة هو: استعادة السيطرة على حدود بريطانيا.

جيمس كليفرلي كوزير خارجية ليصبح بذلك أول وزير خارجية غير أبيض على الإطلاق، وقد كان من أوائل المؤيدين لترشيح تراس وعمل سابقًا كوزير للتعليم.

وقال كليفرلي إنه سيواصل الدعم القوي لأوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا، كما أنه سيواصل موقفه المتشدد تجاه الصين، بل سيتخذ موقفًا أكثر تشددًا تجاه بكين مما كان عليه في عهد جونسون.

ولا يقتصر الأمر على تولي مناصب الدولة الكبرى فقط، بل من المتوقع أن يتم تعيين كل من ساجد جاويد وريشي سوناك وناظم الزهاوي، لكن من المتوقع أن يكون هناك انسحاب واضح من سوناك وأنصاره بعد هزيمته، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.