انتهى العد التنازلي لظهور نتائج الحملة المضنية التي استمرت لأكثر من ستة أسابيع لحزب المحافظين، وقد جرى انتخاب زعيم جديد خلفًا لبوريس جونسون المنتهية ولايته كرئيس للوزراء، وقد تم الإعلان عن الفائز بين ريشي سوناك وليز تراس.

وأعلن السير جراهام برادي، المسؤول عن انتخابات القيادة، فوز ليز تراس برئاسة حزب المحافظين، وذلك على الرغم من أن سوناك كان المرشح الأوفر حظًا في السباق لخلافة جونسون.

وكان فوز سوناك من شأنه أن يصنع التاريخ باعتباره أول رئيس وزراء للمملكة المتحدة من أصل هندي، فجدته الهندية هاجرت إلى بريطانيا منذ أكثر من 60 عامًا من شرق إفريقيا.

ومع ذلك، سيطرت وزيرة الخارجية ليز تراس على السباق بين جمهور الناخبين الأوسع نطاقًا الذين كانوا يصوتون عبر الإنترنت والبريد لانتخاب زعيمهم الجديد، وكانت تعهدت في برنامجها بتخفيضات ضريبية فورية لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة التي تواجه بريطانيا.

وألقت ليز تراس، خطابًا قصيرًا باعتبارها زعيمة حزب المحافظين المنتخبة حديثًا، في مركز مؤتمرات الملكة إليزابيث الثانية في وسط لندن، بالقرب من داونينج ستريت، وشكرت فيه جونسون على قيادته، وتعهدت بالتعامل مع أزمة الطاقة وخفض الضرائب.

ليز تراس ثالث سيدة تتولى المنصب في بريطانيا

وتُعد السيدة ليز ثالث سيدة تتولى رئاسة الحكومة البريطانية بعد مارجريت تاتشر وتريزا ماي.