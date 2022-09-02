أعلن نادي تشيلسي، عن رحيل الإسباني ماركوس ألونسو عن الفريق الأول لكرة القدم في الميركاتو الصيفي الحالي رسميًا.

ماركوس ألونسو يرحل عن تشيلسي

وذكر نادي تشيلسي الإنجليزي في بيان عبر موقعه الإلكتروني الرسمي: “رحل ماركوس ألونسو عن تشيلسي باتفاق متبادل بين الطرفين”.

وتابع تشيلسي في بيانه: “ألونسو أنهى علاقة استمرت 6 سنوات مع النادي، وحصد الكثير من الألقاب، وسجل العديد من الأهداف التي لا تُنسى”.

الانتقال إلى برشلونة

وأشارت تقارير صحافية إلى أن ماركوس ألونسو توصل إلى اتفاق مع نادي برشلونة، من أجل الانتقال إلى صفوفه هذا الصيف في صفقة انتقال حر.

ولم يعلن نادي برشلونة عن تعاقده رسميًا مع ألونسو حتى الآن، ولكن تُشير التقارير إلى احتمالية الإعلان عن الصفقة، اليوم الجمعة.

وكان نادي برشلونة قد نجح في إعادة لاعبه الإسباني هيكتور بيليرين إلى صفوفه مجددًا، بعد 11 عامًا من رحيله إلى آرسنال الإنجليزي، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).