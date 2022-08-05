اقترب نجم فريق تشيلسي، ماركوس ألونسو من الانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ماركوس ألونسو يقترب من الرحيل عن تشيلسي

وقال خبير الانتقالات، فابريزيو رومانو، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “برشلونة قريب جدًا من ضم ماركوس ألونسو، المفاوضات تتقدم بشكل جيد مع تشيلسي، بعدما حسم البلوز، صفقة كوكوريلا”.

وتابع رومانو: “تم الاتفاق على الشروط الشخصية منذ أشهر، وتم إخباري أن الصفقة الآن قريبة من الحسم.. جميع الأطراف في انتظار الضوء الأخضر من توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، وهناك حاليًا ثقة كبيرة لإنجاز الصفقة”.

بديل ألبا في برشلونة

ويسعى نادي برشلونة، للتعاقد مع الإسباني ماركوس ألونسو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، نظرًا لعدم وجود بديل مناسب لمواطنه جوردي ألبا.

ويرتبط ألونسو صاحب الـ31 عامًا بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي حتي صيف 2023، ولكن يتوقع رحيله في الميركاتو الصيفي الحالي في حالة وصول عرض جيد إلى البلوز.