اكتسح الفريق الكروي الأول بنادي مانشستر سيتي، فريق نوتنجهام فورست بسداسية دون رد، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لـ موسم 2022/ 2023.

هالاند يُسجل الهاتريك الثاني له مع مانشستر سيتي:

مان سيتي دخل المباراة بقوة، وذلك من أجل التسجيل المبكر، حيث تمكن النرويجي إيرلينج هالاند من افتتاح التسجيل لـ السيتي بالدقيقة الـ12.

ثم عاد هالاند وسجل هدفين في الدقيقتين الـ23 والـ38.

وانتهى الشوط الأول بتفوق مان سيتي بثلاثية هالاند.

وفي الشوط الثاني، استمر ضغط فريق مان سيتي ليُسجل البرتغالي جواو كانسيلو رابع الأهداف بالدقيقة الخمسين.

وعاد الأرجنتيني جوليان ألفاريز ليُسجل هدفين في الدقيقتين الـ66 والـ88 لتُصبح النتيجة النهائية 6/ 0 لمصلحة السيتي.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي بعد الفوز 13 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.