حقق نادي مانشستر يونايتد مساء الخميس فوزًا مهمًا على ليستر سيتي بهدف دون رد في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2022/2023.

مانشستر يونايتد يُحقق الفوز الثالث تواليًا

وسعى اليونايتد تحت قيادة مدربه الهولندي إريك تين هاج للفوز والحصول على النقطة التاسعة بعد الخسارة بأول جولتين أمام فريقي برايتون وبرينتفورد.

وبدأت المباراة بضغط هجومي قوي من قبل لاعبي مان يونايتد، لينجح الإنجليزي جادون سانشو في إحراز الهدف الوحيد لليونايتد بالدقيقة الـ23 بعد مراوغة جيدة لحارس مرمى ليستر سيتي.

وانتهى الشوط الأول بتأخر ليستر سيتي بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني دفع المدرب تين هاج بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي أحدث نشاطًا هجوميًا للاعبي اليونايتد وأهدر فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما نفذ ركلة مقصية ببراعة شديدة.

ولم يحدث أي جديد في اللقاء ليفوز مان يونايتد بهدف دون رد ويُصبح رصيده 9 نقاط في المركز الخامس بعد أن قفز 8 مراكز في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

أما ليستر سيتي فيملك نقطة واحدة في المركز العشرين والأخير.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد لـ مباراة ليستر سيتي مكونًا من: “دي خيا بحراسة المرمى، مارتينيز، برونو فيرنانديز، ماركوس راشفورد، مالاسيا، كريستيان إريكسن، فاران، ديوجو دالوت، سانشو، إيلانجا، مكتوميناي”.

وكانت مباريات الجولة الخامسة في الدوري الإنجليزي انطلقت بداية من الثلاثاء الماضي حيث فاز فولهام على برايتون بثنائية مقابل هدف، وتعادل كريستال بالاس مع برنتفورد بهدف لكل فريق، وفاز ساوثهامبتون على تشيلسي بينما تعادل ليدز يونايتد مع نادي إيفرتون بهدف لكل فريق.