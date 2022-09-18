تُعد مباراة الهلال والوحدة الأكثر دقائق لعب فعلي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن السعودي هذا الموسم.

الهلال والوحدة المباراة الأكثر دقائق لعب فعلي

ونشر حساب دوري روشن السعودي الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو من مباراة الهلال والوحدة في الجولة الماضية، موضحًا أن هذه المواجهة هي الأكثر دقائق لعب بمعدل 54:04 دقيقة فعلية.

ولعب الهلال والوحدة على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، في ختام منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

ترتيب دوري روشن السعودي

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة برصيد 12 نقطة، بالتساوي مع الهلال، ثم الاتحاد بـ10 نقاط، يليه النصر برصيد 9 نقاط، متساويًا مع الطائي، يليه التعاون بـ8 نقاط.

ويحتل ضمك المركز السابع برصيد 7 نقاط، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الاتفاق بـ4 نقاط، بالتساوي مع أبها، يليه الفتخ والوحدة بـ3 نقاط، ثم الفيحاء بنقطتين، الخليج والعدالة بنقطة واحدة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون رصيد.