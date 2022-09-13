تنطلق الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد الأربعاء، بمواجهتين وسط منافسة قوية على تحقيق الثلاث نقاط.

موعد مباريات الغد:

ويلعب الطائي ضد الفتح عند الساعة 6:55 مساء على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في حائل، وتتشابه ظروف الفريقين، حيث يسعيان لتحقيق الفوز بعد خسارتهما بالجولة الماضية.

وفي ثاني مباريات الغد بدوري روشن السعودي، يحل الشباب ضيفًا على العدالة عند الساعة التاسعة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، ويسعى أصحاب الأرض للظهور بشكل جيد، فيما يأمل الليوث في تحقيق الفوز الرابع.

ترتيب دوري روشن السعودي:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي، كالتالي؛ الشباب في الصدارة بـ9 نقاط، بالتساوي مع الهلال، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، متساويًا على التعاون، ثم ضمك بـ6 نقاط، بالتساوي مع النصر والطائي.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز الثامن برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن كل من؛ الفتح، الرائد، الوحدة وأبها، ثم الفيحاء برصيد نقطة، بالتساوي مع الخليج والعدالة، ويتذيل الباطن الترتيب بدون نقاط.