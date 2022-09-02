تُختتم مواجهات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، مساء يوم غد السبت، بمباراتين وسط منافسة قوية على التألق وتحقيق الفوز.

التعاون والنصر بدوري روشن السعودي

وتنطلق منافسات الغد من دوري روشن السعودي عند الساعة السابعة مساء بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد نظيره النصر، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة.

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في مواصلة انطلاقته الجيدة، وتحقيق الفوز الثاني على التوالي خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يطمح النصر في مواصلة التألق مع مدربه الجديد روي جارسيا، وحصد الثلاث نقاط.

الاتحاد يستضيف الاتفاق

وفي ختام الجولة الثانية من دوري روشن السعودي غدًا، يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق ضيفًا على نظيره الاتحاد عند الساعة التاسعة مساء، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ويطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة التألق والفوز للمرة الثانية خاصة أن المباراة وسط جمهوره، فيما يأمل الاتفاق تحسين صورته وتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته أمام الطائي.