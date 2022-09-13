تترقب الجماهير مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسط منافسة قوية من الفرق لتحقيق الفوز.

موعد مباريات الغد

وتنطلق مباريات الغد الأربعاء عند الساعة 7:45 مساء بتوقيت السعودية بمواجهتين، حيث يلعب ميلان مع دينامو زغرب على ملعب “سان سيرو”، وشاختار ضد سيلتيك في ملعب “الجيش البولندي”.

وتُقام المباريات المتبقية في دوري أبطال أوروبا عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، حيث يلعب تشيلسي مع سالزبورج على ملعب “ستامفورد بريدج”، ريال مدريد ضد لايبزيج على ملعب “سانتياجو برنابيو”.

ويحل بوروسيا دورتموند ضيفًا على مانشستر سيتي في ملعب “الاتحاد”، ويواجه كوبنهاجن فريق إشبيلية على ملعب “باركن”، ويلعب يوفنتوس مع بنفيكا في ملعب “أليانز ستاديوم”.

انطلاق ثاني جولات دوري أبطال أوروبا اليوم

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الثلاثاء، بـ8 مواجهات، أبرزها مباراة البايرن ضد برشلونة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).