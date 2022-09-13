أكد متحدث أمانة جدة، محمد البقمي، أن لجنة الأحياء العشوائية قدمت أكثر من 96 ألف خدمة لأصحاب العقارات التي تمت إزالتها، وتم تسكين أكثر من 20 ألف أسرة بشكل مؤقت، وتسليم 207 أسر سكنًا دائمًا.

الكل سيتم تعويضه:

وتابع البقمي، خلال مداخلة إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن اكتمال المعاملة هو العامل الأساسي لأولوية صرف التعويضات، مضيفًا: “الكل سيتم تعويضه من يملك صك ملكية للعقار المقرر إزالته أو من لا يملك”.

سلال غذائية ونقل عفش:

ولفت إلى أن 207 أسر استلمت مساكن دائمة والمستهدف تسليم 4800 وحدة حتى عام 2023، وخدمات نقل العفش وتوزيع السلال الغذائية تقدم مجانًا للأسر.

وكشف متحدث أمانة جدة أنه يتم توفير سكن مؤقت مجانًا للأسر غير القادرة حتى يتم استلامهم مبلغ التعويض أو تقديم سكن دائم لهم، حيث إنه المستهدف إزالته 32 حيًّا عشوائيًّا في جدة، تم إزالة 30 حيًّا، والمتبقي سيتم إزالته في شهر أكتوبر القادم.